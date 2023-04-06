Washington Wizards'ın playofflardan elenmesine rağmen, koçu Wes Unseld Jr.'ı görevde tutacağı bildirildi.



Wizards kısa süre önce playoff çekişmesinden elenmiş ve sezonu .500'ün altında tamamlamayı garantilemiş olsa da, koç Unseld Jr.'la yola devam etmek istiyor.



Wizards başkanı ve genel menajeri Tommy Sheppard, bu konuda "Kendisi gelecekte de koçumuz olarak kalacak" şeklinde konuştu.



Wizards, Unseld altında şu ana kadar 69-92'lik bir seri yakalamıştı ancak kadrodaki kilit oyuncular her iki sezonda da sakatlık geçirmişti.





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