Bundesliga'nın 33. haftasında Leipzig, deplasmanda Werder Bremen'e konuk oldu.



Weserstadion'da oynanan mücadele golsüz eşitlik ile tamamlandı.



Bu sonuç ile birlikte Leipzig 51 puan ile 7. sırada konumlandı. Werder Bremen ise 48 puanla 8. sırada bulunuyor.



Ligde gelecek hafta Leipzig, sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Werder Bremen, Heidenheim deplasmanında olacak.