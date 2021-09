Webber: "Allen Iverson, gördüğüm en iyi sporcudur!"

Eski NBA yıldızı Chris Webber, Philadelphia 76ers'dan eski takım arkadaşı Allen Iverson'ın beraber oynadığı en iyi oyuncu olduğunu söyledi.



Webber, 76ers'ta olduğu dönemde takım arkadaşı olduğu Iverson'ın oyununa ilk elden şahit olma deneyimine sahipti.



The Athletic'ten Shams Charania'nın yakın tarihli bir makalesinde, bu Cumartesi Hall of Fame sınıfına dahil edilecek olan Webber'ın Iverson hakkındaki bazı sözleri yer aldı.



Webber, Iverson'ın birlikte oynadığı en iyi oyuncu olduğunu kabul ederken, kendisiyle oynamanın bir "onur" olduğunu da sözlerine ekledi:



"A.I. hayatımda gördüğüm en iyi sporcudur ve şimdiye dek beraber oynadığım en iyi oyuncudur da. Keşke Philly'ye daha önce, dizim daha iyi durumdayken gidebilseydim. Onunla oynayan oyuncular arasında sayı ortalaması en yüksek olan bendim. Bu bana kendimi hem iyi hissettiriyordu, hem de çok sinirlendiriyordu. Çünkü onun için yedi veya sekiz sayı daha çok atabilirdim. Onunla oynayabilmek bir onurdu.



Philly taraftarlarının çok iyi anılmadıklarını biliyorum ama onlar da benden zorunda olmadıkları halde sevgilerini eksik etmemişlerdi."



Webber, 2021 Hall of Fame sınıfındaki diğer oyuncular arasında Paul Pierce ve Chris Bosh'a katılıyor olacak ve uzun süren bekleyişi sonrası, basketbol tarihinin sayfalarında yerini alacak.