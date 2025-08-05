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Vucevic sezonu Bulls'ta açabilir, fakat ikinci yarı için durumu belirsiz

NBA'de yaz döneminin hareketli buyout (sözleşme feshi) piyasasına rağmen, Chicago Bulls'un tecrübeli pivotu Nikola Vucevic'in takımdan ayrılması kısa vadede beklenmiyor.

calendar 05 Ağustos 2025 14:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Vucevic sezonu Bulls'ta açabilir, fakat ikinci yarı için durumu belirsiz
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NBA'de yaz döneminin hareketli buyout (sözleşme feshi) piyasasına rağmen, Chicago Bulls'un tecrübeli pivotu Nikola Vucevic'in takımdan ayrılması kısa vadede beklenmiyor.

NBA muhabiri Marc Stein'ın aktardığı bilgilere göre, Vucevic'in 2025-26 sezonuna Bulls formasıyla başlaması kuvvetle muhtemel.

Yaz boyunca takas ihtimalleri üzerine spekülasyonlar yapılsa da, şu ana dek somut bir gelişme yaşanmadı. Kulüp içerisinde Vucevic'in takas edilmesine yönelik acil bir planlama olmadığı, bu nedenle oyuncunun sezon başlangıcında rotasyonun bir parçası olacağı belirtiliyor.


Ancak Bulls'un sezonun ilk yarısında playoff yarışının dışında kalması ya da yön değiştirme kararı alması durumunda, 33 yaşındaki Karadağlı oyuncunun takas ya da buyout yoluyla gönderilme ihtimali yeniden gündeme gelebilir. Özellikle Şubat ayındaki takas dönemine yaklaşıldığında bu senaryonun değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

Nikola Vucevic, son üç sezondur Chicago Bulls forması giyiyor ve hem içeride skor üretimi hem de ribaund katkısıyla takımın önemli parçalarından biri konumunda bulunuyor. Kariyeri boyunca Orlando Magic ve Philadelphia 76ers formaları da giyen tecrübeli uzun, All-Star seviyesindeki performansıyla biliniyor.

Şu an için herhangi bir takas ya da ayrılık hamlesi ufukta görünmese de, sezonun gidişatı bu tabloyu değiştirebilir.

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