Volkan Demirel'den hakem tepkisi: 'Konuşmayalım diye cezaları artırdılar'

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'a 1-0 yenilen Sipay Bodrum FK'de teknik direktör Volkan Demirel, oyundan mutlu, skordan mutsuz olduğunu söyledi.Demirel, Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.İlk olarak Bolu'daki otel yangınında 78 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade eden Demirel, yaralılara şifa dilediMaçla ilgili fazla konuşmak istemediğini belirten Demirel,ifadelerini kullandı.Futbolcuların mücadelesinden ve gayretinden kimsenin şüphesi olmadığını vurgulayan Demirel, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini dile getirdi.Hakemlerle alakalı konuşmak istemediğini aktaran Demirel, şunları kaydetti:Transferlerle ilgili çalışmaların devam ettiğini ve önlerinde bekleyen 3 dosya bulunduğunu belirten Demirel, bu dönemde transfer yapmanın çok zor olduğunu ifade etti.Demirel, yeni transferlerle birlikte Bodrum FK'nin daha iyi olacağını aktararak,diye konuştu.