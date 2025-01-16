İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Newcastle United, Wolverhampton'ı konuk etti.



St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.



Newcastle'a galibiyeti getiren golleri, 34 ile 57. dakikalarda Alexander Isak ve 74. dakikada Anthony Gordon kaydetti.



Bu sonuçla birlikte üst üste 6. maçını kazanan ve 38 puana ulaşan Newcastle, 4. sıraya yerleşti. 16 puanda kalan Wolverhampton ise 18. sırada konumlandı.



PEREIRA'NIN HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI



Wolverhampton ile çıktığı ilk 2 lig maçını kazanan Vitor Pereira'nın galibiyet hasreti 3 maça çıktı.



ALEXANDER ISAK ALEV ALDI



Newcastle'ın ilk golünün sahibi Alexander Isak, son 8 Premier Lig maçında 11. golünü attı.



Premier Lig'de bir sonraki hafta Newcastle, Bournemouth'u konuk edecek. Wolverhampton ise deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak.