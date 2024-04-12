Virgil van Dijk: 'Böyle kaybetmek acı verici'

Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Atalanta'ya 3-0 kaybetmeleri sonrası açıklamalarda bulundu."Açıkçası durum iyi değil. Çok ama çok hayal kırıklığı yaratan bir akşam. Çok fazla bireysel hata yaptık ve bunun için cezalandırıldık. Kötü hissediyorum. Uyguladıkları adam adama markaja sistemine karşı çok daha iyisini yapmalıydık. Topa sahip olduğumuzda daha iyisini yapmalı ve çok daha güçlü olmalıyız. Boşluklar vardı ve bizi hemen cezalandırdılar. Hepimiz için hayal kırıklığı yaratan bir geceydi ama bunun üzerinde çok uzun süre duramayız. Herkesin bir başka büyük maç için sabırsızlanmasına ihtiyacımız var. Kazanmaya geri dönmeliyiz. Çok açık verdik. Golleri daha çok, zor bölgelerde top kaybettiğimiz için yedik. Bu acı verici. Ama bu bizi yıldıramaz. Oldukça hızlı tepki vermeliyiz. Elbette canımız yanıyor. Uzun zamandır Anfield'da kaybetmemiştik. Ama Atalanta'nın hakkını yememeliyiz. Topa sahip olma konusunda özensiz davrandığımız için bizi cezalandırdılar. Yine de bir ya da iki gol atma şansımız vardı ama ne yazık ki atamadık. Eğer inanmıyorsanız, İtalya'ya gitmenin bir anlamı yok. Oraya 3-0 geride giderek işimizi çok zorlaştırdık. Ancak geri dönmenin yolu hafta sonundaki maçı kazanmaktan geçiyor. Herkesin kendini toparlamasına ihtiyacımız var. O zaman orada en az dört gol atmaya odaklanabiliriz."