Vincent Aboubakar rekor peşinde!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ın yıldız futbolcu Vincent Aboubakar, Club Brugge ile oynanacak maçta rekor peşinde olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Vincent Aboubakar rekor peşinde!
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30 Kasım 2023 10:04
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. maçında Beşiktaş, bugün saat 20.45'te sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın yıldız futbolcu Vincent Aboubakar, oynanacak maçta rekor peşinde olacak...

Siyah-Beyazlılar, bu sezon grupta oynadığı 4 müsabakada galibiyet yüzü göremezken, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı ve 1 puan ile son sırada yer alıyor. Club Brugge ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ile aldığı 10 puanla grupta lider konumda yer alıyor.

AVRUPA'DA 238. RANDEVU

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne kadar 237 kez boy gösterdi. Bu süreçte 90 galibiyet alan Siyah-Beyazlılar, 48 müsabakada berabere kalırken, 99 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kartal rakip fileleri 314 kez havalandırırken, kalesinde ise 352 gol gördü.

ABOUBAKAR REKOR PEŞİNDE

Kara Kartal'da Kamerunlu yıldız oyuncu Vincent Aboubakar, Beşiktaş forması ile Avrupa kupalarında 13 gole sahip. Aboubakar, Brugge karşısında 1 gol atması durumunda bu alanda Beşiktaş'ın 14 golle en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu'nu yakalayacak.



BEŞİKTAŞ KARNESİ

Bu sezon Beşiktaş forması ile toplam 19 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar, söz konusu maçlarda 11 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Yıldız futbolcu bunun yanında 3 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. 

 

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