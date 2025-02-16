Villarreal evinde Valencia'ya takıldı

LaLiga'nın 24. haftasında Villarreal ile Valencia 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Villarreal evinde Valencia'ya takıldı
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16 Şubat 2025 00:55
LaLiga'nın 24. haftasında Marcelino Toral'ın ekibi Villarreal ile Carlos Corberan'ın yönetimindeki Valencia 1-1 berabere kaldı.

Estadio de la Ceramica'da oynanan maçın ilk golünü ev sahibi Villarreal adına 32. dakikada Pape Gueye atarken, Valencia'ya beraberliği getiren golü 84. dakikada Umar Sadiq kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Villarreal puanını 41'e yükseltirken, yenilmezlik serisini 3 maça yükselten Valencia 23 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Villarreal deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk olurken, Valencia evinde Atletico Madrid ile karşılaşacak.


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