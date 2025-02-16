LaLiga'nın 24. haftasında Marcelino Toral'ın ekibi Villarreal ile Carlos Corberan'ın yönetimindeki Valencia 1-1 berabere kaldı.
Estadio de la Ceramica'da oynanan maçın ilk golünü ev sahibi Villarreal adına 32. dakikada Pape Gueye atarken, Valencia'ya beraberliği getiren golü 84. dakikada Umar Sadiq kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Villarreal puanını 41'e yükseltirken, yenilmezlik serisini 3 maça yükselten Valencia 23 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Villarreal deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk olurken, Valencia evinde Atletico Madrid ile karşılaşacak.
Estadio de la Ceramica'da oynanan maçın ilk golünü ev sahibi Villarreal adına 32. dakikada Pape Gueye atarken, Valencia'ya beraberliği getiren golü 84. dakikada Umar Sadiq kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Villarreal puanını 41'e yükseltirken, yenilmezlik serisini 3 maça yükselten Valencia 23 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Villarreal deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk olurken, Valencia evinde Atletico Madrid ile karşılaşacak.
YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<