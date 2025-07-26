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Viktor Gyökeres resmen Arsenal'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İsveçli futbolcu Viktor Gyökeres'i kadrosuna kattı.

calendar 26 Temmuz 2025 22:07
Haber: AA, Fotoğraf: arsenal.com
Viktor Gyökeres resmen Arsenal'de
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İsveçli futbolcu Viktor Gyökeres'i renklerine bağladı.

Kuzey Londra temsilcisinden yapılan açıklamada, Portekiz'in Sporting takımından transfer edilen 27 yaşındaki santrfor ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bonservis bedeliyle ilgili açıklama yapılmazken, İngiliz medyasında yer alan haberlerde Gyökeres'in transferi için Arsenal'in kasasından 63 milyon sterlin çıkacağı öne sürüldü.

Gyökeres, 2 sezon formasını giydiği Sporting ile tüm kulvarlarda çıktığı 102 maçta 97 gole imza attı.

İsveçli futbolcu, Arsenal'de 14 numaralı formayı giyecek.

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