Osimhen'den geleceği için net açıklama!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 3-2 kazanılan Tottenham maçının ardından açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu, "Sezon sonuna kadar Galatasaray'dayım" dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Osimhen'den geleceği için net açıklama!
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07 Kasım 2024 23:59
Son güncelleme 08 Kasım 2024 00:00
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 3-2 kazanılan Tottenham maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi'nin sakatlığı hakkında konuşan Victor Osimhen, "Tottenham çok zor bir rakipti, takımımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. 2 golüm tabii ki önemli benim için ama umarım Mauro'nun sakatlığı ciddi değildir. Tottenham'ın iyi oynamasına rağmen kazanmak bizim için önemliydi. Momentumumuzu sürdürmeliyiz." sözlerini sarf etti.

Önlerindeki maçlara bakmaları gerektiğini söyleyen Osimhen, "Her maça tek tek bakmamız gerekiyor, şimdi lig maçına bakmalıyız. Hazırlıklarımızı yapacağız ve her rakibi önemseyeceğiz. Kalitemizi gösterip birbirimiz için mücadele edeceğiz. Her maç galibiyet için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA

Golcü futbolcu, flaş röportajın ardından basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

Geleceğiyle ilgili konuşan Osimhen, "Ben ocakta ayrılmayacağım, sezon sonuna kadar Galatasaray'dayım. Daha sonrası için ne olacak bilmiyorum, Galatasaray ile Napoli ne konuşuyorlar... Bana gelirseler konuşuruz. Benim çok hoşuma giden, güzel bir kulüp Galatasaray! Ben Galatasaray'da çok mutluyum!" dedi.

 

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