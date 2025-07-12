Fenerbahçe, transferi açıkladı: Archie Brown!

Fenerbahçe, Archie Brown transferini açıkladı.
Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe, Archie Brown'un bonservis bedeli için Gent'e 8 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay verecek.
Archie Brown, Fenerbahçe'de yıllık 1,5 milyon euro maaş alacak.
Gent forması altında geçen sezon 46 maçta süre bulan Archie Brown, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, Archie Brown 'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Archie Brown'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe, Archie Brown'un bonservis bedeli için Gent'e 8 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay verecek.
Archie Brown, Fenerbahçe'de yıllık 1,5 milyon euro maaş alacak.
Gent forması altında geçen sezon 46 maçta süre bulan Archie Brown, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, Archie Brown 'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Archie Brown'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."