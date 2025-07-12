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Fenerbahçe, transferi açıkladı: Archie Brown!

Fenerbahçe, Gent'ten 23 yaşındaki İngiliz sol bek Archie Brown transferini açıkladı.

calendar 12 Temmuz 2025 22:06 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2025 22:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe, transferi açıkladı: Archie Brown!
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Fenerbahçe, Archie Brown transferini açıkladı.

Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe, Archie Brown'un bonservis bedeli için Gent'e 8 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay verecek.

Archie Brown, Fenerbahçe'de yıllık 1,5 milyon euro maaş alacak.

Gent forması altında geçen sezon 46 maçta süre bulan Archie Brown, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, Archie Brown 'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.


23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Archie Brown'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

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