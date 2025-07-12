Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Ümraniyespor Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 5-2'lik skorla Galatasaray oldu.
Galatasaray, Berkan Kutlu'nun 7. dakikada attığı golle Ümraniyespor karşısında 1-0 öne geçti. Ümraniyespor, 11. dakikada Cebio Soukou ile 1-1'lik eşitliği buldu.
Galatasaray, 33. dakikada Nicolo Zaniolo'nun attığı golle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı. Galatasaray'da ilk golü atan ve sezonun başlangıcını yapan Berkan Kutlu, Zaniolo'nun golünde de asisti yapan isim oldu.
Galatasaray, Derrick Köhn'ün 59. dakikada attığı golle Ümraniyespor karşısında 3-1'i buldu. Ümraniyespor, Abdülkerim Bardakcı'nın hatası sonrası 64. dakikada Toheeb Kosoko'nun attığı golle skoru 3-2 yaptı. Galatasaray'da Gabriel Sara'nın 69. dakikada gönderdiği ortaya iyi yükselen Metehen Baltacı, durumu 4-2'ye getirdi.
Galatasaray, Ada Yüzgeç'in 86. dakikada attığı golle, Ümraniyespor karşısında sezonun ilk hazırlık maçından 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.
19 Temmuz'da Avusturya'da kampa başlayacak Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçına burada çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 20 Temmuz'da Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.
Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçını tribünden takip etti.
ZANIOLO HIRSLI DÖNDÜ
Galatasaray'ın son 2 sezonda farklı takımlara kiraladığı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, istekli görüntüsüyle dikkati çekti.
2023-2024 sezonunda Aston Villa, geçen sezon ise Atalanta ve Fiorentina formaları giyen Zaniolo, Galatasaray'a döndü. Müsabakada sahada kaldığı süre boyunda hırslı tavırlarıyla öne çıkan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 33. dakika fileleri havalandırmayı başardı.
Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca geçen sezonu Werder Bremen'de kiralık geçiren Derrick Köhn de 58. dakikada fileleri havalandırarak golle döndü.
BABALARININ İZİNDEN 3 GENÇ SAHADA
Galatasaray formasıyla Türk futbolunda önemli işlere imza atan Hasan Şaş, Ayhan Akman ve Hakan Balta'nın oğulları müsabakada forma giydi.
Altyapıdan yetişen Efe Akman ile Çağrı Balta, sarı-kırmızılı formayla Ümraniyespor'a karşı mücadele etti. Yine Galatasaray'da futbola başlayan Yusuf Deniz Şaş ise Ümraniyespor adına Galatasaray'a karşı sahaya çıktı.
TARAFTAR OSIMHEN'İ İSTİYOR
Galatasaray taraftarı, geçen sezon kiralık oynayan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in transfer edilmesi için tezahürat yaptı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesi ve sırasında sık sık, "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
MESUT ÖZİL MAÇI İZLEDİ
Eski futbolcu Mesut Özil, Galatasaray ile Ümraniyespor arasında yapılan hazırlık maçını tribünden takip etti.
Futbolu bıraktıktan sonra Ümraniye'de akademi kurma ve futbolcu yetiştirme çalışmaları yapan Özil, karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.
GÜLMEZGİL VE SARIKAYA UNUTULMADI
Sarı-kırmızılı futbolcular, sahaya hayatlarını kaybeden eski yöneticiler Dikran Gülmezgil ve İsmail Sarıkaya'yı anan pankartla çıktı.
Futbolcular, müsabaka öncesi seremoniye çıkarken üzerine, Gülmezgil ve Sarıkaya'nın adlarının yazılı olduğu ve "Değerli yöneticilerimizi saygıyla anıyoruz." ifadelerinin yer aldığı pankart taşıdı.
Mücadele öncesinde Dikran Gülmezgil ve İsmail Sarıkaya anısına saygı duruşunda bulunuldu.
Ümraniyesporlu futbolcular ise, "Temsilcimiz Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz" yazılı pankartla sahaya çıktı.
Galatasaray, Berkan Kutlu'nun 7. dakikada attığı golle Ümraniyespor karşısında 1-0 öne geçti. Ümraniyespor, 11. dakikada Cebio Soukou ile 1-1'lik eşitliği buldu.
Galatasaray, 33. dakikada Nicolo Zaniolo'nun attığı golle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı. Galatasaray'da ilk golü atan ve sezonun başlangıcını yapan Berkan Kutlu, Zaniolo'nun golünde de asisti yapan isim oldu.
Galatasaray, Derrick Köhn'ün 59. dakikada attığı golle Ümraniyespor karşısında 3-1'i buldu. Ümraniyespor, Abdülkerim Bardakcı'nın hatası sonrası 64. dakikada Toheeb Kosoko'nun attığı golle skoru 3-2 yaptı. Galatasaray'da Gabriel Sara'nın 69. dakikada gönderdiği ortaya iyi yükselen Metehen Baltacı, durumu 4-2'ye getirdi.
Galatasaray, Ada Yüzgeç'in 86. dakikada attığı golle, Ümraniyespor karşısında sezonun ilk hazırlık maçından 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.
19 Temmuz'da Avusturya'da kampa başlayacak Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçına burada çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 20 Temmuz'da Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.
Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçını tribünden takip etti.
ZANIOLO HIRSLI DÖNDÜ
Galatasaray'ın son 2 sezonda farklı takımlara kiraladığı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, istekli görüntüsüyle dikkati çekti.
2023-2024 sezonunda Aston Villa, geçen sezon ise Atalanta ve Fiorentina formaları giyen Zaniolo, Galatasaray'a döndü. Müsabakada sahada kaldığı süre boyunda hırslı tavırlarıyla öne çıkan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 33. dakika fileleri havalandırmayı başardı.
Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca geçen sezonu Werder Bremen'de kiralık geçiren Derrick Köhn de 58. dakikada fileleri havalandırarak golle döndü.
BABALARININ İZİNDEN 3 GENÇ SAHADA
Galatasaray formasıyla Türk futbolunda önemli işlere imza atan Hasan Şaş, Ayhan Akman ve Hakan Balta'nın oğulları müsabakada forma giydi.
Altyapıdan yetişen Efe Akman ile Çağrı Balta, sarı-kırmızılı formayla Ümraniyespor'a karşı mücadele etti. Yine Galatasaray'da futbola başlayan Yusuf Deniz Şaş ise Ümraniyespor adına Galatasaray'a karşı sahaya çıktı.
TARAFTAR OSIMHEN'İ İSTİYOR
Galatasaray taraftarı, geçen sezon kiralık oynayan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in transfer edilmesi için tezahürat yaptı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesi ve sırasında sık sık, "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
MESUT ÖZİL MAÇI İZLEDİ
Eski futbolcu Mesut Özil, Galatasaray ile Ümraniyespor arasında yapılan hazırlık maçını tribünden takip etti.
Futbolu bıraktıktan sonra Ümraniye'de akademi kurma ve futbolcu yetiştirme çalışmaları yapan Özil, karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.
GÜLMEZGİL VE SARIKAYA UNUTULMADI
Sarı-kırmızılı futbolcular, sahaya hayatlarını kaybeden eski yöneticiler Dikran Gülmezgil ve İsmail Sarıkaya'yı anan pankartla çıktı.
Futbolcular, müsabaka öncesi seremoniye çıkarken üzerine, Gülmezgil ve Sarıkaya'nın adlarının yazılı olduğu ve "Değerli yöneticilerimizi saygıyla anıyoruz." ifadelerinin yer aldığı pankart taşıdı.
Mücadele öncesinde Dikran Gülmezgil ve İsmail Sarıkaya anısına saygı duruşunda bulunuldu.
Ümraniyesporlu futbolcular ise, "Temsilcimiz Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz" yazılı pankartla sahaya çıktı.