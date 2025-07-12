Haber Tarihi: 12 Temmuz 2025 18:40 -
Güncelleme Tarihi:
12 Temmuz 2025 18:40
Ümraniyespor Galatasaray maçı kadrosu; Muhtemel ilk 11'ler
Ümraniyespor - Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri netleşiyor. Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Peki, Ümraniyespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ümraniyespor - Galatasaray maçı canlı yayın izleme detayları...
Ümraniyespor - Galatasaray maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray'ın ve Ümraniyespor'un muhtemel ilk 11'leri henüz belli olmadı.
ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLMEK İÇİN TIKLAYINIZÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için S Sport Plus'tan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Ümraniyespor maçı 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü yani bu akşam TSİ 21.30'da başlayacak.GALATASARAY SON DURUM
Galatasaray'da uzun bir sakatlıktan çıkan ve riske edilmeyecek Mauro Icardi'nin yanı sıra özel izinli olduğu için henüz kampa katılmayan Alvaro Morata, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Leroy Sane forma giymeyecek.GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ
12 Temmuz 2025
Ümraniyespor - Galatasaray
20 Temmuz 2025
Galatasaray - Admira Wacker
23 Temmuz 2025
Galatasaray - Cagliari
26 Temmuz 2025
Galatasaray - Strasbourg
2 Ağustos 2025
Galatasaray - Lazio
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.