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19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda finalde!

19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda finale kalmayı başardı.

calendar 12 Temmuz 2025 22:50
Haber: AA
19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda finalde!
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19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'te düzenlenen şampiyonada Türkiye yarı finalde Bulgaristan ile karşılaştı.

Rakibini 23-25, 25-22, 25-17, 18-25 ve 15-6'lık skorlarla 3-2 yenen Türkiye, adını finale yazdırdı. Milli takım, pazar günü TSİ 21.30'da Sırbistan-Romanya maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

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