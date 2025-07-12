Orkun Kökçü'den İstanbul'da ilk mesaj!

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, başkan Serdal Adalı ile birlikte Hollanda'dan İstanbul'a geldi.
Orkun Kökçü, "Çok heyecanlıyım, duygusalım da. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Çok mutluyum." dedi.
Milli futbolcu, "Beşiktaş benim ailem. Aileme kovuştum. Şampiyonluklara oynayacağız. Herkes bundan emin olsun. Beşiktaş taraftarları emin olsun. Çok iyi kadro kuruyoruz. Beşiktaş için her şeyimizi vereceğiz." sözlerini sarf etti.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Orkun ve ailesine gösterdikleri dik duruştan dolayı teşekkür ediyorum. Çok kararlılardı. Zor şeyler zaten kararlılık gösterince başarıya ulaşıyor. Orkun umarım uzun zamanlar Beşiktaş'a hizmet eder, şampiyonluklar yaşarız." sözlerini sarf etti.
BABASININ SÖZLERİ
Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü, "Orkun için dünya çapında çok alternatif vardı ama Orkun, tek olmak istediği ve tek mutlu olduğu yere geldi. Serdal Adalı'ya koca yürekliliğinden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Orkun Kökçü, havalimanında konuştuğu sırada gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.
"BEŞİKTAŞ'IMA KAVUŞTUM"
Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, "Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Camianın Orkun'a sevgisini, onun Beşiktaş'a karşı sevgisini karşılıksız bırakamazdık. Orkun, çok iyi bir futbolcu, onun öncesinde çok iyi bir Beşiktaşlı. İyi bir ruh transfer ettik. Bundan sonrası onun elinde." sözlerini sarf etti.
Havalimanında kapıdan çıktıktan sonra bir açıklama daha yapan Orkun Kökçü ise, "Çok mutluyum burada olmaktan. Çocukluktan beri hayalini kurduğumu Beşiktaş'ıma transfer oldum. Bu güzel taraftarın önünde oynayacağım. Zamanında ben de tribünlerdeydim. Bu güzel taraftarın önünde oynamak benim için gurur verici. Çok mutluyum. Bu arma için elimden geleni yapacağım. Şampiyonluklara oynayacağız ve inşallah şampiyonluklar yaşayacağız. Çok heyecanlıyım." dedi.
Orkun Kökçü, "Çok heyecanlıyım, duygusalım da. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Çok mutluyum." dedi.
Milli futbolcu, "Beşiktaş benim ailem. Aileme kovuştum. Şampiyonluklara oynayacağız. Herkes bundan emin olsun. Beşiktaş taraftarları emin olsun. Çok iyi kadro kuruyoruz. Beşiktaş için her şeyimizi vereceğiz." sözlerini sarf etti.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Orkun ve ailesine gösterdikleri dik duruştan dolayı teşekkür ediyorum. Çok kararlılardı. Zor şeyler zaten kararlılık gösterince başarıya ulaşıyor. Orkun umarım uzun zamanlar Beşiktaş'a hizmet eder, şampiyonluklar yaşarız." sözlerini sarf etti.
BABASININ SÖZLERİ
Orkun Kökçü'nün babası Halis Kökçü, "Orkun için dünya çapında çok alternatif vardı ama Orkun, tek olmak istediği ve tek mutlu olduğu yere geldi. Serdal Adalı'ya koca yürekliliğinden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Orkun Kökçü, havalimanında konuştuğu sırada gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.
"BEŞİKTAŞ'IMA KAVUŞTUM"
Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, "Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Camianın Orkun'a sevgisini, onun Beşiktaş'a karşı sevgisini karşılıksız bırakamazdık. Orkun, çok iyi bir futbolcu, onun öncesinde çok iyi bir Beşiktaşlı. İyi bir ruh transfer ettik. Bundan sonrası onun elinde." sözlerini sarf etti.
Havalimanında kapıdan çıktıktan sonra bir açıklama daha yapan Orkun Kökçü ise, "Çok mutluyum burada olmaktan. Çocukluktan beri hayalini kurduğumu Beşiktaş'ıma transfer oldum. Bu güzel taraftarın önünde oynayacağım. Zamanında ben de tribünlerdeydim. Bu güzel taraftarın önünde oynamak benim için gurur verici. Çok mutluyum. Bu arma için elimden geleni yapacağım. Şampiyonluklara oynayacağız ve inşallah şampiyonluklar yaşayacağız. Çok heyecanlıyım." dedi.