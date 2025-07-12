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Başakşehir'de teknik ekibe takviye!

Rui Santos, Başakşehir'de duran top antrenörü olarak görev yapacak.

calendar 12 Temmuz 2025 22:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir'de teknik ekibe takviye!
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RAMS Başakşehir Futbol Takımı'nda teknik ekibe duran top antrenörü dahil edildi.

Rui Santos, teknik direktör Çağdaş Atan'ın talebi doğrultusunda turuncu-lacivertli ekibin duran top antrenörü olarak görev yapacak.

Portekizli çalıştırıcı, Başakşehir'in Avusturya kampının 6. gününde gerçekleştirdiği antrenmanla görevine başladı.

Santos, son olarak ülkesinin Oliveira do Hospital takımının teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

49 yaşındaki futbol adamı, Braga, Gil Vicente, Rio Ave, Nantes, Sporting Lizbon, Kayserispor ve Deportivo'nun da arasında yer aldığı birçok takımda yardımcı antrenörlük yaptı.

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