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21:30
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Benfica, Orkun'un mali detaylarını açıkladı!

Benfica, Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü'nün mali detaylarını açıkladı.

calendar 12 Temmuz 2025 19:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Benfica, Orkun'un mali detaylarını açıkladı!
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Benfica, Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü'nün mali detaylarını duyurdu.

Portekiz ekibinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'a kiralık olarak imza atan milli futbolcunun sözleşmesinde 25 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

Benfica ile Beşiktaş arasında 24 yaşındaki futbolcu için yapılan anlaşmada 5 milyon euro da bonus yer alıyor.

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