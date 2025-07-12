Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, hazırlık maçında Dinamo Tiflis ile karşılaştı.
Trabzonspor ile Dinamo Tiflis arasındaki mücadele 1-1 tamamlandı.
Dinamo Tiflis'in golünü 21. dakikada Vasileios Gkorteziani attı. Bordo-mavililerin eşitlik golü 45. dakikada penaltıdan Muhammed Cham'dan geldi.
Trabzonspor, iki günlük iznin ardından 15 Temmuz Salı günü Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Trabzonspor ile Dinamo Tiflis arasındaki mücadele 1-1 tamamlandı.
Dinamo Tiflis'in golünü 21. dakikada Vasileios Gkorteziani attı. Bordo-mavililerin eşitlik golü 45. dakikada penaltıdan Muhammed Cham'dan geldi.
Trabzonspor, iki günlük iznin ardından 15 Temmuz Salı günü Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.