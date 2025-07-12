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Trabzonspor, beraberlikle başladı

Trabzonspor, hazırlık maçında Dinamo Tiflis ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 12 Temmuz 2025 19:26 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2025 20:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor, beraberlikle başladı
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, hazırlık maçında Dinamo Tiflis ile karşılaştı.

Trabzonspor ile Dinamo Tiflis arasındaki mücadele 1-1 tamamlandı.

Dinamo Tiflis'in golünü 21. dakikada Vasileios Gkorteziani attı. Bordo-mavililerin eşitlik golü 45. dakikada penaltıdan Muhammed Cham'dan geldi.

Trabzonspor, iki günlük iznin ardından 15 Temmuz Salı günü Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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