12 Temmuz
Bodo/Glimt-Sandefjord
2-0
12 Temmuz
Fredrikstad-Molde
4-2
12 Temmuz
Flamengo-Sao Paulo
1-077'
12 Temmuz
Internacional-Vitoria
0-080'
13 Temmuz
Vasco da Gama-Botafogo RJ
00:30
13 Temmuz
Bahia-Atletico MG
03:00
12 Temmuz
Ümraniye-Galatasaray
2-5
12 Temmuz
FC Krasnodar-CSKA Moskova
0-1

Kayserispor'da iki isme yeni sözleşme

Kayserispor'da Ramazan Civelek ve Nurettin Korkmaz'ın sözleşmeleri 2 yıl uzatıldı.

calendar 12 Temmuz 2025 22:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kayserispor'da iki isme yeni sözleşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Kayserispor'da futbolcular Ramazan Civelek ve Nurettin Korkmaz'ın sözleşmelerini uzatıldı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takım futbolcularımız Ramazan Civelek ve Nurettin Korkmaz'ın sözleşmeleri 2 yıl süreyle uzatılmıştır. Futbolcularımıza şanlı formamız altında başarılar dileriz." denildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.