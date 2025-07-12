Kayserispor'da iki isme yeni sözleşme

Kayserispor'da futbolcular Ramazan Civelek ve Nurettin Korkmaz'ın sözleşmelerini uzatıldı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takım futbolcularımız Ramazan Civelek ve Nurettin Korkmaz'ın sözleşmeleri 2 yıl süreyle uzatılmıştır. Futbolcularımıza şanlı formamız altında başarılar dileriz." denildi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takım futbolcularımız Ramazan Civelek ve Nurettin Korkmaz'ın sözleşmeleri 2 yıl süreyle uzatılmıştır. Futbolcularımıza şanlı formamız altında başarılar dileriz." denildi.