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Samsunspor'da Musaba ile 4 yıllık sözleşme

Samsunspor, Hollandalı futbolcu Anthony Musaba ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 12 Temmuz 2025 19:30
Haber: AA, Fotoğraf: Samsunspor.org
Samsunspor'da Musaba ile 4 yıllık sözleşme
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Samsunspor, Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollandalı futbolcu Anthony Musaba ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Atatürklü armamızla nice başarılara imza atman dileğiyle. Hoş geldin Anthony." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'de forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, 29 maçta görev yaptı.

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