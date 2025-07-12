Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?

Ümraniyespor - Galatasaray maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için S Sport Plus'tan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray - Ümraniyespor maçı 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü yani bu akşam TSİ 21.30'da başlayacak.

Galatasaray'da uzun bir sakatlıktan çıkan ve riske edilmeyecek Mauro Icardi'nin yanı sıra özel izinli olduğu için henüz kampa katılmayan Alvaro Morata, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Leroy Sane forma giymeyecek.

