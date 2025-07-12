Haber Tarihi: 12 Temmuz 2025 18:07 - Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2025 18:07

Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?

Ümraniyespor - Galatasaray S Sport Plus canlı izle şifresiz | Ümraniyespor - Galatasaray maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Ümraniyespor - Galatasaray maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri henüz belli olmadı. Peki, Ümraniyespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ümraniyespor - Galatasaray maçı canlı yayın izleme detayları...

Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?
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Ümraniyespor - Galatasaray maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



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ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için S Sport Plus'tan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Ümraniyespor maçı 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü yani bu akşam TSİ 21.30'da başlayacak.

GALATASARAY SON DURUM

Galatasaray'da uzun bir sakatlıktan çıkan ve riske edilmeyecek Mauro Icardi'nin yanı sıra özel izinli olduğu için henüz kampa katılmayan Alvaro Morata, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Leroy Sane forma giymeyecek.

ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray'ın ve Ümraniyespor'un muhtemel ilk 11'leri henüz belli olmadı.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

12 Temmuz 2025

Ümraniyespor - Galatasaray

20 Temmuz 2025

Galatasaray - Admira Wacker

23 Temmuz 2025

Galatasaray - Cagliari

26 Temmuz 2025

Galatasaray - Strasbourg

2 Ağustos 2025

Galatasaray - Lazio
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