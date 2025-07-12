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16 Yaş Altı Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda finalde!

16 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

calendar 12 Temmuz 2025 21:11
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
16 Yaş Altı Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda finalde!
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Türkiye, 2025 CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonada milli takım, yarı finalde İtalya ile karşılaştı.

İlk iki seti 25-17'lik skorlarla kaybeden ay-yıldızlı takım, sonraki setleri 25-23, 25-19 ve 15-6 alarak 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak finale çıktı.

Türkiye, pazar günü TSİ 20.00'de Çekya-Polonya maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

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