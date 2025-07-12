20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, Arnavutluk'u 91-43 yendi

FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele eden Türkiye, ikinci maçında Arnavutluk'u 91-43'lük skorla mağlup etti.Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, müsabakaya Özgür Cengiz, Berk Can Akın, Salih Altuntaş, Ahmet Ata Özbek ve Cem Küçüközkan beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını 45-21 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, müsabakayı 91-43 kazandı.Türkiye'de Emir Arda Sivas 4 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma ve 1 blok, Berk Can Akın ise 20 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ve 7 top çalma ile oynadı. Arnavutluk'ta ise Viktorio Hida 17 sayı kaydetti.Ay-yıldızlı takım, D Grubu'ndaki üçüncü maçında 13 Temmuz'da saat 11.30'da Macaristan ile karşılaşacak.