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Trabzonspor, transferi açıkladı

Trabzonspor, Cercle'den Felipe Augusto'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 12 Temmuz 2025 19:32 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2025 20:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, transferi açıkladı
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Trabzonspor, Cercle'den Felipe Augusto'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Bordo-mavililer, Felipe Augusto için Cercle'ye 3 taksit halinde 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Trabzonspor, ayrıca 21 yaşındaki futbolcu ile 4+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor'un KAP açıklaması şu şekilde:


"Profesyonel futbolcu Felipe Augusto Da Silva'nın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Cercle Brugge Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Cercle Brugge Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000.-EUR, 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir."


"Profesyonel futbolcu Felipe Augusto Da Silva ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödemesi yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

TARAFTARA MESAJ

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Brezilyalı futbolcu Felipe Augusto, taraftarlarını karşısına çıkacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, Felipe Augusto'nun Trabzon Havalimanı'ndaki karşılanma görüntülerine yer verildi.

Bordo-mavili takımda çok iyi hissettiğini ve mutlu olduğunu anlatan Brezilyalı futbolcu, "Bir an önce stadyumda olup takımımla beraber oynamak için sabırsızlanıyorum. Burasının kariyerim için büyük bir adım olduğuna inanıyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Bana gösterdiğiniz destek için gerçekten minnettarım. Bir an önce sahada olmak ve sizleri mutlu etmek için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.



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