PSV Eindhoven'a genç sağ bek!

Geçtiğimiz yılın Hollanda Eredivise şampiyonu PSV Eindhoven, kadrosunu Şampiyonlar Ligi'ne hazırlamak için çalışmalara devam ediyor.



Son olarak gündeme gelen isim Freiburg'un genç sağ beki Killiann Sildillia.



Fabrizio Romano'nun haberine göre PSV Eindhoven oyuncuyla 5 yıllık anlaşmaya çoktan vardı. Transferin geleceğini belirleyen iki kulüp arasındaki transfer pazarlığı olacak.



PSV 3.5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ



Hollanda ekibi, oyuncu için 3.5 milyon Euro teklif ederken Freiburg ise 6 milyon Euro istiyor. Oyuncu için pazarlıklar devam ediyor.



SEZON PERFORMANSI



Fransız sol bek Killiann Sildillia geçtiğimiz sezon Freiburg formasıyla 22 maça çıkarken 2 de gol kaydetti.



