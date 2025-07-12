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Marsilya'dan Aubameyang hamlesi!

Marsilya, Al-Qadsiah'tan ayrılan Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katmak istiyor. Fransız ekibi, 36 yaşındaki golcü futbolcuya iki yıllık sözleşme teklif etti.

calendar 12 Temmuz 2025 21:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Marsilya'dan Aubameyang hamlesi!
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Marsilya, Al-Qadsiah'tan ayrılan eski golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katmak istiyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Marsilya, Gabonlu golcüye 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Marsilya ve 36 yaşındaki futbolcu arasında görüşmelerin olumlu devam ettiği yazıldı.

Marsilya'da daha önce bir yıl oynayan Aubameyang, Fransız ekibinde 51 maçta 30 gol attı ve 11 asist yaptı.

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