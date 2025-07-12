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Fenerbahçe'de sıradaki iki transfer!

Fenerbahçe, Jhon Duran ve Archie Brown'un ardından Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerini resmiyete dökmek istiyor.

calendar 12 Temmuz 2025 18:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de sıradaki iki transfer!
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

SIRADAKİ HEDEFLER

Jhon Duran'ın kadrosuna katan ve Archie Brown'u Türkiye'ye getiren sarı-lacivertliler, bu iki ismin ardından iki transfere odaklandı.

Fenerbahçe, Duran ve Brown'un ardından Paris Saint-Germain'den Marco Asensio ve Milan Skriniar transferlerine odaklanacak.

HEDEF RESMİYET

Sarı-lacivertliler, Asensio ve Skriniar için girişimlerine hız vererek bu iki transferi de kısa sürede resmiyete dökmek istiyor.

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