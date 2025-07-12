Fenerbahçe'de sıradaki iki transfer!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
SIRADAKİ HEDEFLER
Jhon Duran'ın kadrosuna katan ve Archie Brown'u Türkiye'ye getiren sarı-lacivertliler, bu iki ismin ardından iki transfere odaklandı.
Fenerbahçe, Duran ve Brown'un ardından Paris Saint-Germain'den Marco Asensio ve Milan Skriniar transferlerine odaklanacak.
HEDEF RESMİYET
Sarı-lacivertliler, Asensio ve Skriniar için girişimlerine hız vererek bu iki transferi de kısa sürede resmiyete dökmek istiyor.
SIRADAKİ HEDEFLER
Jhon Duran'ın kadrosuna katan ve Archie Brown'u Türkiye'ye getiren sarı-lacivertliler, bu iki ismin ardından iki transfere odaklandı.
Fenerbahçe, Duran ve Brown'un ardından Paris Saint-Germain'den Marco Asensio ve Milan Skriniar transferlerine odaklanacak.
HEDEF RESMİYET
Sarı-lacivertliler, Asensio ve Skriniar için girişimlerine hız vererek bu iki transferi de kısa sürede resmiyete dökmek istiyor.