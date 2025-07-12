Orkun Kökçü, Beşiktaş için geldi!

Beşiktaş, Benfica'dan milli futbolcu Orkun Kökçü'ye kavuştu.
Siyah-beyazlıların transferi için Benfica ile anlaşma sağladığı milli futbolcu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte saat 18.15 sularında Hollanda'dan İstanbul'a geldi.
ORKUN'DAN MESAJ
Orkun Kökçü, İstanbul'a gelmesinin ardından sosyal medya hesabından, "Sevenleri kimse ayıramaz ki" paylaşımında bulundu.
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
Beşiktaş, Orkun'un Hollanda'dan İstanbul'a yola çıkmasının ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan videoda Orkun Kökçü "Alemin gözü yaşlı, Orkun Kökçü zaten Beşiktaşlı!" açıklamasını yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar, 24 yaşındaki milli futbolcunun bu videosunu kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.
Hollanda'da Orkun Kökçü'yü uğurlayan Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'ya büyük sevgi gösterilerinden bulundu.
Bir Beşiktaş taraftarı, Orkun Kökçü'yü transfer eden Serdal Adalı'nın ayağını öptü.
Siyah-beyazlıların transferi için Benfica ile anlaşma sağladığı milli futbolcu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte saat 18.15 sularında Hollanda'dan İstanbul'a geldi.
ORKUN'DAN MESAJ
Orkun Kökçü, İstanbul'a gelmesinin ardından sosyal medya hesabından, "Sevenleri kimse ayıramaz ki" paylaşımında bulundu.
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
Beşiktaş, Orkun'un Hollanda'dan İstanbul'a yola çıkmasının ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan videoda Orkun Kökçü "Alemin gözü yaşlı, Orkun Kökçü zaten Beşiktaşlı!" açıklamasını yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar, 24 yaşındaki milli futbolcunun bu videosunu kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.
Hollanda'da Orkun Kökçü'yü uğurlayan Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'ya büyük sevgi gösterilerinden bulundu.
Bir Beşiktaş taraftarı, Orkun Kökçü'yü transfer eden Serdal Adalı'nın ayağını öptü.