12 Temmuz
Bodo/Glimt-Sandefjord
2-0
12 Temmuz
Fredrikstad-Molde
0-01'
12 Temmuz
Flamengo-Sao Paulo
22:30
12 Temmuz
Internacional-Vitoria
22:30
13 Temmuz
Vasco da Gama-Botafogo RJ
00:30
13 Temmuz
Bahia-Atletico MG
03:00
12 Temmuz
Ümraniye-Galatasaray
21:30
12 Temmuz
FC Krasnodar-CSKA Moskova
0-0DA

Orkun Kökçü, Beşiktaş için geldi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, İstanbul'a geldi.

calendar 12 Temmuz 2025 18:15 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2025 18:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Orkun Kökçü, Beşiktaş için geldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, Benfica'dan milli futbolcu Orkun Kökçü'ye kavuştu.

Siyah-beyazlıların transferi için Benfica ile anlaşma sağladığı milli futbolcu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte saat 18.15 sularında Hollanda'dan İstanbul'a geldi.

ORKUN'DAN MESAJ


Orkun Kökçü, İstanbul'a gelmesinin ardından sosyal medya hesabından, "Sevenleri kimse ayıramaz ki" paylaşımında bulundu.



BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Beşiktaş, Orkun'un Hollanda'dan İstanbul'a yola çıkmasının ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan videoda Orkun Kökçü "Alemin gözü yaşlı, Orkun Kökçü zaten Beşiktaşlı!" açıklamasını yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar, 24 yaşındaki milli futbolcunun bu videosunu kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.

Hollanda'da Orkun Kökçü'yü uğurlayan Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'ya büyük sevgi gösterilerinden bulundu.

Bir Beşiktaş taraftarı, Orkun Kökçü'yü transfer eden Serdal Adalı'nın ayağını öptü.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.