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12 Temmuz
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21:30
12 Temmuz
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Emircan Haney'den gümüş madalya

Milli okçu Emircan Haney, İspanya'da gümüş madalya aldı.

calendar 12 Temmuz 2025 20:39
Haber: AA
Emircan Haney'den gümüş madalya
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Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. ayağında milli sporcu Emircan Haney, makaralı yayda gümüş madalya elde etti.

Başkent Madrid'de gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda Emircan Haney, makaralı yay finalinde dünya 1 numarası Mike Schloesser ile karşılaştı. Hollandalı rakibine 146-144 yenilen Emircan, gümüş madalya aldı.

Dünya Kupası'nın 4. ve son ayağı, pazar günü yapılacak müsabakalarla sona erecek.

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