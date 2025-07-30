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Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona çok yakın. Nijeryalı yıldız, imza için İstanbul'a geliyor.

calendar 30 Temmuz 2025 00:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!
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Galatasaray, dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Napoli ile uzun süredir yürüttüğü pazarlıkların ardından büyük ölçüde anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİYOR

İtalyan basınından Matteo Moretto'nun haberine göre; Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferini tamamlamak üzere önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Nijeryalı golcünün sağlık kontrolleri ise perşembe günü gerçekleştirilecek.

DEV ANLAŞMANIN DETAYLARI


Galatasaray, 25 yaşındaki yıldız için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakamın 40 milyon eurosunun peşin, kalan 35 milyonunun ise 2026 yılı sonuna kadar ödenmesi planlanıyor.

Osimhen'in Galatasaray'dan yıllık 16 milyon euro kazanması bekleniyor.

İMZA LAZIO MAÇINA

Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta Lazio ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferini bu dev maç öncesinde taraftarına duyurmayı ve imzayı resmileştirmeyi hedefliyor.  

 
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