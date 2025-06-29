Veliefendi'de Aziz Yıldırım tezahüratı!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 99. Gazi Koşusu için Veliefendi Hipodrumu'na geldi.
Fenerbahçeli taraftarlar, Veliefendi Hipodrumu'nda Aziz Yıldırım için, "Her yer Aziz, her yer Yıldırım" tezahüratı yaptı.
Aziz Yıldırım, geçen yıl da katıldığı Gazi Koşusu'nda büyük destek görmüştü..
Fenerbahçeli taraftarlar, Veliefendi Hipodrumu'nda Aziz Yıldırım için, "Her yer Aziz, her yer Yıldırım" tezahüratı yaptı.
Aziz Yıldırım, geçen yıl da katıldığı Gazi Koşusu'nda büyük destek görmüştü..
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