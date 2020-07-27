Van Persie'den United itirafı; "Gitmeden beni uyardılar"

Robin Van Persie, Arsenal'den manchester United'e gittiği dönem hava durumunun kötülüğü nedeniyle birçok kez uyarıldığını anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Van Persie'den United itirafı; 'Gitmeden beni uyardılar'
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27 Temmuz 2020 17:02
Robin Van Persie, 2012 yılında transfer olduğu Manchester United dönemine dair açıklamalarda bulundu. Alex Ferguson'un takımına katılma sürecini anlatan Van Persie, çevresindeki insanların hava durumuna karşı onu uyardığını da itiraf etti.

"GİTMEMİ İSTEMEDİLER"

Van Persie açıklamasında; "Birçok insan ve Londra'daki arkadaşlarım neden Manchester'de yaşamak istediğimi sordu. Orada her zaman havanın yağmurlu olduğundan bahsettiler. Ben de 'Tamam ama gitmek istiyorum' dedim. Eşim ve çocuklarım ile beraber en iyi yıllarımızın bir kısmını Manchester'de geçirdik. Ailem çok mutluydu." dedi.

Van Persie, 2012 yılında kadrosuna katıldığı Manchester United ile 2013 yılında Premier Lig şampiyonluğunu kazandı.



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