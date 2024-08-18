Van Bronckhorst, Beşiktaş'ta 3'te 3'le başladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı ekipteki kariyerine 3 maçta 3 galibiyetle başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Van Bronckhorst, Beşiktaş'ta 3'te 3'le başladı!
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18 Ağustos 2024 23:50
Son güncelleme 18 Ağustos 2024 23:59
Beşiktaş, ligin ikinci haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, bu galibiyetle birlikte takımın başında çıktığı tüm resmi maçları kazanmış oldu.

Hollandalı teknik adam, Bşeiktaş'ın başında 3 resmi maçta 3 galibiyet aldı.

Beşiktaş, Van Bronckhorst ile Galatasaray'ı 5-0, Samsunspor'u 2-0 ve Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

21. YÜZYILDA 3. İSİM

Giovanni van Bronckhorst, 21. yüzyılda Nevio Scala (2000/01) ve Slaven Bilic'in (2013/14) ardından Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk iki Süper Lig maçından galip ayrılan üçüncü yabancı teknik direktör oldu.

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