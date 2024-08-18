Van Bronckhorst, Beşiktaş'ta 3'te 3'le başladı!

Beşiktaş, ligin ikinci haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, bu galibiyetle birlikte takımın başında çıktığı tüm resmi maçları kazanmış oldu.
Hollandalı teknik adam, Bşeiktaş'ın başında 3 resmi maçta 3 galibiyet aldı.
Beşiktaş, Van Bronckhorst ile Galatasaray'ı 5-0, Samsunspor'u 2-0 ve Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.
21. YÜZYILDA 3. İSİM
Giovanni van Bronckhorst, 21. yüzyılda Nevio Scala (2000/01) ve Slaven Bilic'in (2013/14) ardından Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk iki Süper Lig maçından galip ayrılan üçüncü yabancı teknik direktör oldu.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, bu galibiyetle birlikte takımın başında çıktığı tüm resmi maçları kazanmış oldu.
Hollandalı teknik adam, Bşeiktaş'ın başında 3 resmi maçta 3 galibiyet aldı.
Beşiktaş, Van Bronckhorst ile Galatasaray'ı 5-0, Samsunspor'u 2-0 ve Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.
21. YÜZYILDA 3. İSİM
Giovanni van Bronckhorst, 21. yüzyılda Nevio Scala (2000/01) ve Slaven Bilic'in (2013/14) ardından Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk iki Süper Lig maçından galip ayrılan üçüncü yabancı teknik direktör oldu.
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