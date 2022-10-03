İspanya La Liga'nın 7. haftasında Rayo Vallecano ile Elche karşı karşıya geldi. Estadio de Vallecas'ta oynanan müsabakayı Vallecano 2-1'lik skorla galip tamamladı.



Konuk ekip Elche Lucas Boye ile 32. dakikada öne geçerken, Rayo Vallecano bu gole 40. dakikada Sergio Camello ile karşılık verdi. Karşılaşma uzun süre 1-1 devam ederken 90+6. dakikada sahneye çıkan Unai Lopez Vallecano'ya galibiyeti getirdi.



Rayo Vallecano'da Radamel Falcao, 73. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Rayo Vallecano 10 puana yükseldi. Elche 1 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Rayo Vallecano, Almeria deplasmanına gidecek. Elche, sahasında Mallorca'yı ağırlayacak.





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