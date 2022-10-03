İspanya La Liga'nın 7. haftasında Rayo Vallecano ile Elche karşı karşıya geldi. Estadio de Vallecas'ta oynanan müsabakayı Vallecano 2-1'lik skorla galip tamamladı.
Konuk ekip Elche Lucas Boye ile 32. dakikada öne geçerken, Rayo Vallecano bu gole 40. dakikada Sergio Camello ile karşılık verdi. Karşılaşma uzun süre 1-1 devam ederken 90+6. dakikada sahneye çıkan Unai Lopez Vallecano'ya galibiyeti getirdi.
Rayo Vallecano'da Radamel Falcao, 73. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Rayo Vallecano 10 puana yükseldi. Elche 1 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Rayo Vallecano, Almeria deplasmanına gidecek. Elche, sahasında Mallorca'yı ağırlayacak.
Konuk ekip Elche Lucas Boye ile 32. dakikada öne geçerken, Rayo Vallecano bu gole 40. dakikada Sergio Camello ile karşılık verdi. Karşılaşma uzun süre 1-1 devam ederken 90+6. dakikada sahneye çıkan Unai Lopez Vallecano'ya galibiyeti getirdi.
Rayo Vallecano'da Radamel Falcao, 73. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Rayo Vallecano 10 puana yükseldi. Elche 1 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Rayo Vallecano, Almeria deplasmanına gidecek. Elche, sahasında Mallorca'yı ağırlayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ