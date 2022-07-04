Valerien Ismael'den 'ekip' vurgusu

Yeni sezona umutla bakan Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, sosyal medya hesabından ekip arkadaşlarını hatırlattı ve ekip vurgusu yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Valerien Ismael'den 'ekip' vurgusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2022 15:15
Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Fransız teknik adam, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve ekip vurgusu yaptı.

ISMAEL EKİP ARKADAŞLARINI HATIRLATTI

Ismael, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sahnenin gerisindeki ekip' ifadelerini kullandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael'in bu paylaşımına siyah-beyazlı taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi.

EKİBE YENİ KATILAN İSİMLER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in ekibine Dean Whitehead yeni katılan isim olmuştu. Ekipte Adam David Murray, Jonathan David Northeast, Nathan Kirby, Jack Riley gibi isimlerin dışında Hakan Çalışkan ve Barış Gürol gibi antrenörler de yer alıyor.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ