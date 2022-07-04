ISMAEL EKİP ARKADAŞLARINI HATIRLATTI

EKİBE YENİ KATILAN İSİMLER OLDU

Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Fransız teknik adam, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve ekip vurgusu yaptı.Ismael, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sahnenin gerisindeki ekip' ifadelerini kullandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael'in bu paylaşımına siyah-beyazlı taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in ekibine Dean Whitehead yeni katılan isim olmuştu. Ekipte Adam David Murray, Jonathan David Northeast, Nathan Kirby, Jack Riley gibi isimlerin dışında Hakan Çalışkan ve Barış Gürol gibi antrenörler de yer alıyor.