"Valanciunas, bu yaz LeBron'un listesindeydi" iddiası!

Washington Wizards pivotu Jonas Valanciunas'ın, bu yaz döneminin başlarında Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in listesinde olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Valanciunas, bu yaz LeBron'un listesindeydi' iddiası!
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04 Eylül 2024 14:32
Washington Wizards pivotu Jonas Valanciunas'ın, bu yaz döneminin başlarında Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in listesinde olduğu iddia edildi.

Valanciunas bu yaz sınırsız serbest oyuncu olduğunda Lakers kendisine ilgi göstermiş olsa da, bu spekülasyonlara rağmen Litvanyalı pivot Wizards ile üç yıllığı 30 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

The Athletic'ten Jovan Buha, Valanciunas'ın James'in listesinde olmasına rağmen Lakers için en önemli önceliklerden biri olmadığını açıkladı:

"Açıkçası bir ilgi mevcuttu ve LeBron'un da listesindeydi, bu yüzden Lakers'ın ileride muhtemelen bunu tekrar gözden geçireceğini düşünüyorum. Wendell Carter veya serbest kalan diğer adamlar kadar ilgi gösterildiğini sanmıyorum."

Valanciunas, önümüzdeki sezonun son takas gününde Lakers için hala potansiyel bir hedef olsa da, Buha kendisini Los Angeles ekibi için orta-düşük seviye bir takas opsiyonu olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

32 yaşındaki oyuncu, önceki sezon New Orleans Pelicans ile maç başına ortalama 12,2 sayı, 8,8 ribaund ve 2,1 asist ile oynamıştı.

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