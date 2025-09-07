Vaclav Cerny'den harika performans!

Beşiktaş'ın yeni hücum oyuncusu Vaclav Cerny, performansıyla göz dolduruyor.
Çek futbolcu, Dünya Kupası Elemeleri L Grubu 5. hafta maçında Çekya'nın Karadağ'ı 2-0 yendiği karşılaşmada etkili bir performans sergiledi.
46. dakikada oyuna giren Cerny, 90+6'da attığı golle galibiyeti perçinledi. Topsuz koşuları ve ceza sahası çevresindeki bitiriciliğiyle dikkat çeken Cerny, teknik heyeti memnun etti.
Çek futbolcu, Dünya Kupası Elemeleri L Grubu 5. hafta maçında Çekya'nın Karadağ'ı 2-0 yendiği karşılaşmada etkili bir performans sergiledi.
46. dakikada oyuna giren Cerny, 90+6'da attığı golle galibiyeti perçinledi. Topsuz koşuları ve ceza sahası çevresindeki bitiriciliğiyle dikkat çeken Cerny, teknik heyeti memnun etti.