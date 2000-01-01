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Under Armour'dan Steph için yeni marka: Curry!

Under Armour, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'ye odaklanacak olan, şirket içinde yeni bir bölüm olan Curry markasını piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Under Armour, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'ye odaklanacak olan, şirket içinde yeni bir bölüm olan Curry markasını piyasaya sürdüğünü duyurdu.

CNBC'den Lauren Thomas'a göre bağımsız marka, 11 Aralık'ta piyasaya çıkacak ilk basketbol ayakkabısı ile resmen piyasaya çıkacak. Curry markası ayrıca golf dahil diğer sporlar için ayakkabı da satacak.

Curry, 2013 yılında Under Armour ile anlaşmıştı ve uzun süredir şirket ile kendi ayakkabı ve giyim koleksiyonuna sahipti. Bununla birlikte, ayrı bir yan kuruluş, 1980'lerin ortasında Michael Jordan'ın pazarlama cazibesinden yararlanıp Jordan markasını yaratan giyim devi Nike'nin durumuna benzer bir şekilde gelişti.

Yıldız oyuncu, Curry markasının yıllık gelirinin belirli bir yüzdesini yetersiz finanse edilen topluluklara yatıracak. Ayrıca Steph, diğer sporcuların da yeni markayla anlaşma imzalamalarını umuyor.

Curry, Sports Illustrated'dan Jarrel Harris'e şunları söyledi:

"Meşaleyi benzer düşünen, isimlerini toplumda iyi bir şeyin arkasına koyan, toplumda iyilik yapan, genel etkinin ve kendisinin dışında düşünmenin bir parçası olan insanlara verebilmek, uzun vadeli vizyonumuzdur."

Philadelphia 76ers'ın pivotu Joel Embiid dahil olmak üzere birkaç diğer NBA oyuncusu da Under Armour ile sponsorluk anlaşmaları imzalamışlardı.


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