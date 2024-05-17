Unai Emery'den Zaniolo için açıklama!

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Nicolo Zaniolo'nun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Unai Emery'den Zaniolo için açıklama!
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17 Mayıs 2024 17:33
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Nicolo Zaniolo'nun sakatlığıyla ilgili konuştu.

Unai Emery yaptığı açıklamada, "Zaniolo, Lille'e karşı oynadığımız maçtan sonra sırtında ağrı vardı ama o pazartesi oynanan Liverpool maçında olmak için çok çabaladı." dedi.

"EURO2024'TE OLMAYACAK"

Açıklamalarına devam eden İspanyol çalıştırıcı, "Oynamak istediğini gösterdi, her oyuncuyu kullanmaya çalışıyorduk. 10 dakika oynadı, matatarsal kemiğini kırdı ve EURO 2024'te olamayacak. Onun için üzücü bir durum. Sezon başı zor olacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan kiralanan İtalyan oyuncunun 22.5 milyon euro satın alma opsiyonu var. İngiliz ekibi, bu opsiyonu kullanmazsa Zaniolo, sarı kırmızılılara geri dönecek.

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