Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor

Bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Umut Nayir, geçen sezonu Hajduk Split'te tamamlamıştı. Tecrübeli futbolcu yeni sezonda Beşiktaş'ta kalmak istemediğini yönetime bildirdi.
KARARINI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE VERECEK
TRT Spor'un haberine göre, Umut Nayir'a Türkiye'den başta Sivasspor , Göztepe , Adana Demirspor, Karagümrük ile yurt dışından da birçok teklif olduğu öğrenildi. Umut kararını önümüzdeki günlerde verecek.
KARARINI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE VERECEK
TRT Spor'un haberine göre, Umut Nayir'a Türkiye'den başta Sivasspor , Göztepe , Adana Demirspor, Karagümrük ile yurt dışından da birçok teklif olduğu öğrenildi. Umut kararını önümüzdeki günlerde verecek.