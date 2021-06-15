Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor

Beşiktaş'ta Umut Nayir takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Sezonu Hajduk Split'te kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki futbolcuya Sivasspor, Göztepe, Adana Demirspor ve Karagümrük'ün yanı sıra yurt dışından da teklifler olduğu öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
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15 Haziran 2021 13:13
Umut Nayir
Umut Nayir
Beşiktaş
Bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Umut Nayir, geçen sezonu Hajduk Split'te tamamlamıştı. Tecrübeli futbolcu yeni sezonda Beşiktaş'ta kalmak istemediğini yönetime bildirdi.

KARARINI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE VERECEK

TRT Spor'un haberine göre, Umut Nayir'a Türkiye'den başta Sivasspor , Göztepe , Adana Demirspor, Karagümrük ile yurt dışından da birçok teklif olduğu öğrenildi. Umut kararını önümüzdeki günlerde verecek.





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