Umut Bozok'a Süper Lig'den talip çıktı!

Trabzonspor'da kadro dışı kalan isimlerden Umut Bozok'a Süper Lig'den talip çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Umut Bozok'a Süper Lig'den talip çıktı!
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16 Kasım 2024 10:21
Trabzonspor'da bu sezon ikinci kez kadro dışı bırakılan Umut Bozok için sürpriz bir talip ortaya çıktı.

Alanyaspor'un başına geçen eski hocası Sami Uğurlu, 28 yaşındaki Bozok'u kadrosuna katmak istiyor.

Umut Bozok, Trabzonspor formasıyla toplamda 56 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 14 kez rakip fileleri havalandıran ve 5 de gol pası veren Bozok, genellikle eleştiri oklarının hedefi oldu.

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