Trabzonspor'da bu sezon ikinci kez kadro dışı bırakılan Umut Bozok için sürpriz bir talip ortaya çıktı.
Alanyaspor'un başına geçen eski hocası Sami Uğurlu, 28 yaşındaki Bozok'u kadrosuna katmak istiyor.
Umut Bozok, Trabzonspor formasıyla toplamda 56 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 14 kez rakip fileleri havalandıran ve 5 de gol pası veren Bozok, genellikle eleştiri oklarının hedefi oldu.
Alanyaspor'un başına geçen eski hocası Sami Uğurlu, 28 yaşındaki Bozok'u kadrosuna katmak istiyor.
Umut Bozok, Trabzonspor formasıyla toplamda 56 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 14 kez rakip fileleri havalandıran ve 5 de gol pası veren Bozok, genellikle eleştiri oklarının hedefi oldu.