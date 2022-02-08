Ümit Şengül: 'Kupadan elendiğimiz için üzgünüz'

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'ye 2-1 yenilerek elenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şengül, maça iyi başladıklarını dile getirerek, "İlk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Golü de bulduk. Golden sonra yakaladığımız iki önemli pozisyon vardı. İlk yarı maçı koparabilirdik ama bunu başaramadık. İkinci yarı sahanın da ağır olması takımları etkiledi. İstediğimiz oyunu oynamada bize sıkıntı oluşturdu. Kupadan elendiğimiz için üzgünüz. Elbette bizim için lig daha önemli. Ligde kazanıp, ilerleyen haftalara daha iyi bakmak istiyoruz. Bütün planlarımız ve gayretimiz o yönde olacak." diye konuştu.





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