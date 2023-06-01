Ümit Özat, Icardi'ye sözünü tuttu!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, daha önce "Icardi, 20 gol atarsa saçımı sarı-kırmızıya boyarım" diyen Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat'a mesaj yolladı. Ümit Özat ise daha sonra "Sözümü tuttum" diyerek saçlarını boyattığı bir fotoğrafını paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ümit Özat, Icardi'ye sözünü tuttu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mayıs 2023 14:25
Son güncelleme 01 Haziran 2023 01:31
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gündem yaratmaya devam ediyor.

Arjantinli golcünün, sarı kırmızılı takıma transfer olduğu dönemde Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, "Icardi, 20 gol atarsa saçımı sarı-kırmızıya boyarım" açıklaması yapmıştı.

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yenerek şampiyon olduğu maçta 2 gol kaydeden ve toplamda 21 gole ulaşan Icardi'den flaş bir paylaşım geldi.

Arjantinli, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Ümit sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını biliyorum. Bütün taraftarım ve ben, seni sarı kırmızı saçla görmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arjantinli golcünün bu paylaşımı kısa sürede birçok taraftar tarafından paylaşıldı.

ÜMİT ÖZAT'TAN CEVAP GELDİ

Mauro Icardi'ye cevap veren Ümit Özat "Mauro Icardi öncelikle seni ve takımını tebrik ediyorum. Camiana, arkadaşlarına ve hocana sorabilirsin. Büyük golcüsün ama 2001-2007 arasında, benim kaptanlığını yaptığım Fenerbahçe'ye denk gelseydin, ne şampiyon olurdun, ne de bu kadar rahat gol atardın. Büyük futbolcusun ama en büyük değilsin." ifadelerini kullandı.

Ümit Özat, daha sonra ise "Sözümü tuttum" diyerek saçlarını boyattığını gösteren fotoğrafını paylaştı.

İşte Mauro Icardi'nin paylaşımı:



 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery