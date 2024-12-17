Uğur Meleke: "Gemiyi limana yanaştırdı"

Uğur Meleke, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğur Meleke: 'Gemiyi limana yanaştırdı'
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17 Aralık 2024 09:41
Uğur Meleke, Hürriyet'te Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Meleke, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için övgü dolu sözler kullandı.

Uğur Meleke'nin yazısındaki o bölüm şu şekilde:

"Galatasaray, 23 Kasım-23 Aralık arası bir ayda 7 maçlık sert bir fikstürün içinde. Alkmaar, Eyüp, Sivas, Malmö, Trabzon, hepsi de zor sınavlar. Üstelik bu bir aylık süreç içinde çok fazla sakatlık sorunuyla da uğraştılar. Icardi, Osimhen, Davinson, Kaan ve Jakobs gibi kritik oyunculardan dönem dönem faydalanamadılar. Okan Buruk bu 7 maçlık süreci daha tamamlamadı ama iki cephede de rotada: Ligde yeni yıla lider girmeyi garantiledi. Avrupa'da da 0 puanlı Dinamo Kiev'i yenerse ilk 8 bileti garanti gibi. Yani Okan Buruk, sezonun ilk yarısı için gemiyi limana başarıyla yaklaştırmaya çok yakın."

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