13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
6-5
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
5-4
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
5-7
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
7-6
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
2-0
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
2-1
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
1-0
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
1-0
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-4

UEFA Süper Kupa finalinde anlamlı mesaj

PSG ile Tottenham arasında oynanan UEFA Süper Kupa finali öncesinde seremonide "Çocukları ve sivilleri öldürmeyi durdurun" yazılı pankart açıldı.

calendar 13 Ağustos 2025 23:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: UEFA.com
UEFA Süper Kupa finalinde anlamlı mesaj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain ile Tottenham, İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Müsabaka öncesinde düzenlenen seremonide UEFA, dikkat çeken bir mesaj verdi.

Sahada "Çocukları ve sivilleri öldürmeyi durdurun" yazılı pankart açıldı.

Bu anlamlı pankart, tribünlerdeki futbolseverler ve ekran başındaki izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
