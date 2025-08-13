UEFA Süper Kupa finalinde anlamlı mesaj

UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain ile Tottenham, İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Müsabaka öncesinde düzenlenen seremonide UEFA, dikkat çeken bir mesaj verdi.



Sahada "Çocukları ve sivilleri öldürmeyi durdurun" yazılı pankart açıldı.



Bu anlamlı pankart, tribünlerdeki futbolseverler ve ekran başındaki izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.



