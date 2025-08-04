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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları 5 Ağustos Salı günü başlıyor. Fenerbahçe, Feyenoord'a karşı sahaya çıkacak, heyecan 6 Ağustos'a kadar sürecek.

calendar 04 Ağustos 2025 13:29
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları 5 Ağustos Salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 3. eleme turu ilk maçları, 5 Ağustos Salı ve 6 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Karşılaşmaların rövanşları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.



Ligde 3. eleme turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

5 Ağustos Salı:

20.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan)

21.45 Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya)

6 Ağustos Çarşamba:

18.00 Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)

20.00 Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)

20.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

21.30 Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)

22.00 Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe

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