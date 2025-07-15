15 Temmuz
Kairat Almaty-O.Ljubljana
18:00
15 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Vikingur
18:30
15 Temmuz
Hamrun Spartans-Zalgiris Vilnius
20:00
15 Temmuz
Milsami Orhei-KuPS Kuopio
20:00
15 Temmuz
Malmö FF-Iberia 1999
20:00
15 Temmuz
RFS-Levadia Tallinn
20:00
15 Temmuz
KF Shkendija-TNS
21:00
15 Temmuz
Differdange -Drita
21:00
15 Temmuz
Inter Club d'Escaldes-FCSB
21:30
15 Temmuz
Breidablik-Egnatia
22:00
15 Temmuz
Zrinjski Mostar-V. Acquaviva
22:00
15 Temmuz
Buducnost Podgorica-FC Noah
22:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turu rövanş mücadelesi heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1. eleme turu rövanş heyecanı 16 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. Temsilcimiz RAMS Başakşehir, 2. turda Cherno More ile karşılaşacak ve ilk maçını 24 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı ise 31 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.

calendar 15 Temmuz 2025 12:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turu rövanş mücadelesi heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turunun rövanş mücadelesi, 16 Temmuz Çarşamba günü tek maçla başlayacak.

Organizasyonun 1. eleme turunda bir Türk takımı yer almazken RAMS Başakşehir, 2. eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını 24 Temmuz'da deplasmanda, rövanş maçını ise 31 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.

UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında yarın ve 17 Temmuz Perşembe günü oynanacak maçlar şu şekilde:



16 Temmuz Çarşamba:

19.00 Auda (Letonya) - Larne (Kuzey İrlanda) (0-0)

17 Temmuz Perşembe:

18.00 Daugavpils (Letonya) - Vllaznia (Arnavutluk) (1-0)

19.00 HJK (Finlandiya) - Runavik (Faroe Adaları) (0-4)

19.00 Ordabasy (Kazakistan) - Torpedo Kutaisi (Gürcistan) (3-4)

19.00 Pyunik (Ermenistan) - Tre Fiori (San Marino) (0-1)

19.00 Hegelmann (Litvanya) - St. Patrick's (İrlanda) (0-1)

19.00 Rabotnicki (Kuzey Makedonya) - Torpedo BELAZ (Belarus) (0-3)

19.00 Flora Tallinn (Estonya) - Valur (İzlanda) (0-3)

19.00 Dila (Gürcistan) - Racing Union (Lüksemburg) (2-1)

19.00 Santa Coloma (Andorra) - Borac (Bosna Hersek) (4-1)

19.30 Paide (Estonya) - Magpies (Cebelitarık) (3-2)

20.00 Sileks (Kuzey Makedonya) - Decic (Karadağ) (0-2)

20.00 Haverfordwest (Galler) - Floriana (Malta) (1-2)

20.00 Petrocub (Moldova) - Birkirkara (Malta) (0-1)

20.00 Diddeleng (Lüksemburg) - Atletic Escaldes (Andorra) (0-2)

20.00 Penybont (Galler) - Kauno Zalgiris (Litvanya) (0-3)

20.30 Koper (Slovenya) - Zeljeznicar (Bosna Hersek) (1-1)

21.00 Partizani (Arnavutluk) - Kalju (Estonya) (1-1)

21.00 Neman (Belarus) - Urartu (Ermenistan) (2-1)

21.30 Dinamo Brest (Belarus) - Sutjeska (Karadağ) (2-1)

21.45 Klaksvik (Faroe Adaları) - SJK (Finlandiya) (2-1)

21.45 Vikingur (İzlanda) - Malisheva (Kosova) (1-0)

21.45 Cliftonville (Kuzey İrlanda) - St Joseph's (Cebelitarık) (2-2)

22.00 La Fiorita (San Marino) - Vardar (Kuzey Makedonya) (0-3)

SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.