UEFA'dan hakem Zorbay Küçük'e görev

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur'da düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan hakem Zorbay Küçük'e görev
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18 Mart 2025 13:39

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, İtalya'da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur 5. Grup müsabakalarında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Zorbay Küçük, 19-26 Mart tarihlerinde İtalya, Fransa, İspanya ve Letonya'nın mücadele edeceği grup müsabakalarında düdük çalacak. 

FIFA kokartlı yardımcı hakem Furkan Ürün de bu müsabakalarda görev alacak.

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