UEFA'dan hakem Zorbay Küçük'e görev

FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, İtalya'da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur 5. Grup müsabakalarında görev yapacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Zorbay Küçük, 19-26 Mart tarihlerinde İtalya, Fransa, İspanya ve Letonya'nın mücadele edeceği grup müsabakalarında düdük çalacak.



FIFA kokartlı yardımcı hakem Furkan Ürün de bu müsabakalarda görev alacak.



