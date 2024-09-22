Hollanda Ligi'nin 6. haftasında Twente, Almere City deplasmanına konuk oldu. Twente, Almere karşısında rahat kazandı ve sahadan 5-0'lık skor ile ayrıldı.



Twente'ye galibiyeti getiren golleri 9 ve 45. dakikalarda Sem Steijn, 55. dakikada Sam Lammers, 73. dakikada Van Wolfswinkel ve 75. dakiakda Anass Salah-Eddine attı.



Bu sonucun ardından Twente, 11 puana yükseldi. Almere City, 2 puanda kaldı.



Hollanda Ligi'nin bir sonraki haftasında Twente, sahasında NAC Breda ile karşılaşacak. Almere City, Zwolle deplasmanına gidecek.



Twente, UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin rakipleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe, Hollanda temsilcisiyle 3 Ekim'de karşı karşıya gelecek.



